Sono quattro i cambi decisi dal ct dell'Inghilterra Eddie Jones rispetto alla vittoria contro il Galles nel XV che sfiderà domenica l'Italia nella terza giornata del Sei Nazioni. Ben Te'o sarà schierato trequarti-centro, Jonny May ala, Danny Care mediano di apertura, James Haskell terza linea. "Abbiamo lavorato bene in queste due settimane di avvicinamento alla partita e ora siamo pronti". Le parole di Jones alla vigilia.

"Per noi - ha spiegato il ct inglese - è una partita importante ed il nostro unico obiettivo è giocare bene. L'Italia ha battuto il Sudafrica a novembre e non li sottovaluteremo". Gli inglesi sono al comando del torneo con 8 punti, l'Italia ultima a 0.



Questa la formazione inglese: Brown, May, Te'o, Farrell, Daly, Ford, Care, Hughes, Haskell, Itoje, Lawes, Launchbury, Cole, Hartley (capitano),Marler. A disposizione George, Vunipola, Sinckler, Wood, Clifford, Youngs, Slade, Nowell.