Rugby in lutto: morto Jerry Collins

Il rugby è in lutto per la tragica scomparsa di Jerry Collins. L'ex capitano degli All Blacks è morto, insieme alla moglie, in un incidente stradale in Francia. La figlia di tre mesi che viaggiava con i genitori è in gravissime condizioni. A comunicarlo è stato il Ministero della Nuova Zelanda degli Affari Esteri e del Commercio. Collins aveva 34 anni e per 6 anni è stato colonna degli All Blacks: quest'anno ha giocato in Francia al Narbonne.