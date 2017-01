Rugby, Eccellenza: Calvisano vola, Padova vince il big match

La prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza di rugby è segnata dalla bella vittoria del Petrarca Padova per 18-15 in volata sul campo di Viadana, un successo che permette ai veneti di conservare il terzo posto in classifica. Tutto facile per la capolista Calvisano che travolge 52-22 a domicilio la Lazio. Successi anche per Rovigo, Piacenza e Mogliano. Ora il campionato si ferma per il Sei Nazioni: ripresa il 4 marzo.