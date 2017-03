Rugby, Eccellenza: cade Calvisano, scatto Viadana

Con il Sei Nazioni in pausa tornano in campo le squadre del campionato di Eccellenza per la 12esima giornata. Spicca la sconfitta della capolista Patarò Calvisano che cede 10-5 sul campo del Mogliano e perde la sua imbattibilità. Scatto playoff per Viadana che travolge 40-14 San Donà mentre finisce in parità, 20-20, il derby tra Rovigo e Padova. Lo scontro salvezza va a Piacenza che supera 19-13 la Lazio.