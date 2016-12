Rugby: cerimonia Maori per l'ultimo saluto a Lomu

Migliaia di persone sugli spalti con le maglie nere degli All Blacks e il numero 11 sulle spalle, e un'ultima Haka: la Nuova Zelanda ha salutato il suo campione più amato, Jonah Lomu, leggenda del rugby morto a soli 40 anni. La bara è stata condotta nello stadio Eden Park di Aukland in un clima di grande commozione. L'arrivo del feretro è stato salutato con un tradizionale ballo di benvenuto Maori, il Powhiti haka, che è stato eseguito dai guerrieri Ngati Whatua vestiti con i tradizionali abiti. Ad assistere alla cerimonia, c'era la moglie di Jonah Lomu, Nadene assieme ai loro due figli. Presenti anche gli ex compagni della nazionale, che hanno eseguito un'ultima Haka in suo onore.