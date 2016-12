Rugby, arriva la Hakarena e i maori si arrabbiano

A due giorni dal via dei Mondiali di rugby, scoppia la polemica tra l'Inghilterra padrona di casa e la Nuova Zelanda. "Colpa" di un video girato dall'ex campione di rugby inglese Matt Dawson per la casa di moda Jacamo. Il campione del mondo del 2003, insieme ai giocatori dei Battersea Ironsides RFC, ha preso in giro la haka, la tradizionale danza maori che gli All Blacks inscenano prima di ogni incontro, inventando la hakarena. "Mettere in scena una haka come quella degli All Blacks significa riconoscere il valore dell'avversario. Quindi, se stanno facendo qualcosa per deridere la haka, penso che sia abbastanza vergognoso - ha tuonato Pita Sharples, co-fondatore del Partito Maori in Nuova Zelanda - La haka ha un grande significato per noi. Imitarla e metterla deliberatamente in ridicolo è, per me, un grande insulto".