Rugby, All Blacks: una leggenda da 18 vittorie consecutive

Entrano nella storia gli All Blacks. La Nuova Zelanda ha battuto l'Australia 37-10 nel test match disputato ad Auckland. Successo che riscrive il libro dei record del rugby quello dei campioni del mondo. Prima nazionale ad aggiudicarsi 18 partite consecutive. Per i padroni di casa sei mete, firmate Dagg, Lienert-Brown, Perenara, Savea (2) e Coles. Per i Wallabies, la meta di Arnold trasformata da Foley, a segno anche con un piazzato.