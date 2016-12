9 settembre 2015 Rooney & co: i marcatori recordmen delle nazionali Wazza ha battuto Bobby Charlton, il re dei bomber è il malese Dahari, Klose il più prolifico ancora in attività Tweet google 0 Invia ad un amico

12:50 - Con il rigore segnato nel finale della partita con la Svizzera, Wayne Rooney ha battuto il record di gol (50) in nazionale che apparteneva al mitico Bobby Charlton. "Wazza" è uno degli attaccanti ancora in attività in grado di poter migliorare il proprio record, anche se raggiungere il top scorer assoluto sarà impossibile. Il bomber numero uno è infatti il malese Mokthar Dahari, 125 gol in 167 presenze, mentre la miglior media gol appartiene al danese Poul Nielsen, che con le sue 52 reti in 38 partite (1,37) polverizza anche l'invidiabile media di (quasi) un gol a partita di Ferenc Puskás, 84 gol in 85 presenze con l'Ungheria.

I migliori marcatori delle nazionali maggiori

Pelè (Brasile) 77 gol in 92 presenze (poi Ronaldo 62 e Romario 55)

Miroslav Klose (Germania) - 71 gol in 137 presenze (poi Müller 68 e Podolski 49)

David Villa (Spagna) - 59 gol in 91 presenze (poi Raúl 44 e Torres 32)

Zlatan Ibrahimovic (Svezia) - 57 gol in 107 presenze

Gabriel Batistuta (Argentina) - 56 gol in 78 presenze (poi Messi 49 e Crespo 35)

Cristiano Ronaldo (Portogallo) - 55 gol in 120 presenze (poi Pauleta 47 e Eusebio 41)

Thierry Henry (Francia) - 51 gol in 123 presenze (poi Platini 41 e Trezeguet 34)

Wayne Rooney (Inghilterra) - 50 gol in 105 presenze (poi Charlton 49 e Lineker 48)

Robin Van Persie (Olanda) - 49 gol in 99 presenze (poi Huntelaar 41 e Kluivert 40)

Andriy Shevchenko (Ucraina) - 48 gol in 111 presenze

Davor Šuker (Croazia) - 45 gol in 69 presenze

Luis Suarez (Uruguay) - 44 gol in 82 presenze (poi Forlan 36 e Scarone 31)

Edin Dzeko (Bosnia) - 42 gol in 72 presenze

Marcelo Salas (Cile) - 37 gol in 70 presenze

Gigi Riva (Italia) - 35 gol in 42 presenze (poi Meazza 33, Piola 30, Baggio e Del Piero 27, Baloncieri, Inzaghi e Altobelli 25, Graziani e Vieri 23).