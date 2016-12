Roma, sogno De Rossi: 500 presenze festeggiate col gol

Giornata da sogno per Daniele De Rossi, romano e romanista da una vita intera prima ancora che dall'intera carriera. Nel giorno delle 500 presenze in giallorosso Capitan Futuro ha segnato la rete del 2-0 all'Empoli, quella che ha sancito la vittoria della Roma e ha permesso a Garcia di far rifiatare i titolari in vista della Champions. Aspettando martedì adesso per De Rossi è ora di festeggiare