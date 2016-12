Roma, l'Olimpico sta con Totti: "C'è solo un capitano"

In una delle giornate più difficili della sua avventura alla Roma, Francesco Totti è andato all'Olimpico per assistere a Roma-Palermo e stare vicino ai propri compagni. Come ha raccontato il dg Baldissoni, il capitano giallorosso è arrivato allo stadio ed è passato dagli spogliatoi. Giunto in tribuna, si è preso tanti applausi e cori a favore e ha ricambiato alzandosi in piedi per salutare i tifosi, alcuni dei quali hanno invece fischiato Spalletti alla lettura delle formazioni.