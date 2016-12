Roma in campo in aiuto dei migranti: Pallota lancia "Football cares"

"L'AS Roma è lieta di annunciare il lancio di un'iniziativa volta a riunire la comunità calcistica internazionale per la raccolta di fondi utili a fronteggiare l'escalation della crisi dei rifugiati - si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla società giallorossa - Nella giornata di martedì, l'AS Roma illustrerà il proprio piano per 'Football Cares', un programma che nasce con la speranza di vedere i club e i tifosi mettere da parte ogni rivalità e unire i propri sforzi per destinare fondi ad associazioni benefiche impegnate ad arginare la sempre più crescente crisi umanitaria". Il primo passo sarà una consistente donazione, poi si succederanno una serie di aste benefiche e offerte in denaro il cui ricavato verrà devoluto a quattro organizzazioni umanitarie impegnate sul campo: Unhcr, Save the Children, International Rescue Committee e Croce Rossa.