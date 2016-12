Roma fuori dalla Coppa Italia, sul web scoppia l'ironia

Clamorosa eliminazione in Coppa Italia per la Roma. All'Olimpico la squadra di Garcia perde 2-4 con lo Spezia dopo i rigori e viene duramente contestata dai (pochi) tifosi presenti. Per la Roma dal dischetto fatali gli errori di Pjanic e Dzeko e in rete si sprecano le prese in giro nei confronti dei giallorossi. Nei quarti la squadra di Di Carlo dovrà vedersela con l'Alessandria, altra grande sorpresa del torneo, che ha eliminato Palermo e Genoa.