Roma, esultanza con sfottò per Lotito: "Rigiochiamo anche domani"

Grande festa al triplice fischio per i giocatori della Roma, che in un Olimpico quasi tutto biancoceleste si sono lasciati andare a un'esultanza sfrenata per celebrare il secondo posto matematico e non hanno risparmiato alcuni attacchi al presidente laziale Lotito. Al termine della gara, infatti, Florenzi e Totti hanno indossato delle magliette speciali dedicate al numero uno biancoceleste: "Rigiochiamo anche domani...senza parole..." la scritta su quella indossata da Florenzi, mentre più dura quella del Capitano: "Stai sempre a parlà, ora che ti vuoi inventà? Game over"