Roma 2024, Renzi: "Momento giusto"

Matteo Renzi guarda con ottimismo alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024: "E' il momento giusto, la Capitale viene da una sconfitta pesante nel 2004 e poi dal no del governo Monti. Ma adesso l'esecutivo è qui, ce la metteremo tutta, pancia a terra e pedalare fino al 2017". Al termine dell'incontro con il presidente del Cio, Thomas Bach, il premier aggiunge: "E' una candidatura fortissima, rispetto per tutti ma paura per nessuno".