Roma 2024, Malagò: "Se i giochi saranno qui vorrei che la torcia partisse da Lampedusa"

Il presidente del Coni non ha dubbi su quale medaglia d'oro vorrebbe ai giochi di Rio: "La medaglia d'oro che più vorrei sarebbe quella della

pallavolo maschile. E' una squadra che ha vinto Europei, Mondiali e World League ma gli è sempre sfuggito questo. Ecco perche' vorrei che riuscissero nell'impresa".

"L'è al quinto posto all time nel medagliere olimpico, siamo ancora davanti a. A Londra 2012 abbiamo chiuso noni. Per Rio dico che da 25 medaglie in su è tutto miglioramento", ha detto Malagò, in un forum all'Ansa. "Quando fui eletto dissi che non volevo essere giudicato dalle medaglie ma da altro, certo bisogna confrontarsi con questa classifica e ritengo quindi che da 25 medaglie possiamo ritenerci soddisfatti".