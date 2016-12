Roberta Vinci torna a casa: "A New York due settimane di grandi soddisfazioni"

"Non pensavo sarei arrivata in finale battendo Serena Williams, la numero uno al mondo". Sorride Roberta Vinci di ritorno da Flushing Meadows. La tennista pugliese è stata accolta a Fiumicino con un omaggio floreale donatole da due hostess. Un pizzico di rammarico per aver perso la finale: "Dispiace, ma Flavia ha giocato meglio di me e ha meritato. Se lei dice che si ritira bisogna crederle, ma magari cambia idea".