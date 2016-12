Roberta Mancino, un tuffo a caduta libera da 5 mila metri d'altezza alla velocità di 400 km/h

13:54 - Altezza, velocità e caduta in picchiata verticale: le parole chiave per la sfida che Roberta Mancino e Gardaland hanno deciso di intraprendere per presentare Oblivion - The Black Hole, le nuove montagne russe 2015 di Gardaland, il primo Dive Coaster in Italia e il più lungo d’Europa. Roberta Mancino - italiana di nascita ma americana d’adozione, modella internazionale, campionessa di paracadutismo sportivo, stunt-woman nel colossal cinematografico Iron Man 3, atleta di sport estremi e volto copertina di molti magazine nazionali e internazionali - si è cimentata in un’impresa sensazionale: raggiunti i cinquemila metri d’altezza la Mancino si è tuffata, in caduta libera, all’interno di un “cerchio umano” del diametro di 5 metri, all’incredibile velocità di 400 km/h.

