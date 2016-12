Rio 2016, volley: Italia batte Iran 3-0 e vola in semifinale

L'Italia si qualifica per le semifinali del torneo di volley maschile ai Giochi di Rio de Janeiro. Ai quarti di finale gli azzurri battono 3-0 l'Iran (31-29, 25-19, 25-17). Prossimo avversario gli Stati Uniti, giustizieri della Polonia sempre per 3-0. Migliori in campo per l'Italia Ivan Zaytsev ed Osmany Juantorena, autori rispettivamente di 18 e 16 punti.