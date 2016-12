Rio 2016, scherma: argento nella spada maschile a squadre

Medaglia d'argento per l'Italia della scherma nella spada maschile a squadre. Gli azzurri (Marco Fichera, Paolo Pizzo, Enrico Garozzo) sono stati sconfitti dalla Francia nella finale per l'oro con il punteggio di 45-31. Si tratta della 21esima medaglia della spedizione azzurra in questa edizione delle Olimpiadi, la quarta portata dalla scherma.