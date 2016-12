Rio 2016: Paltrinieri oro nei 1.500 stile libero, Detti bronzo

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro dei 1.500 stile libero ai Giochi di Rio 2016. Per l'Italia è il sesto oro alle Olimpiadi. Gabriele Detti è medaglia di bronzo. Paltrinieri ha nuotato a lungo sotto il record del mondo, sempre in testa, ma ha ceduto solo negli ultimi 100 metri e ha chiuso in 14'34"57 (sotto il primato di 14'31"02).