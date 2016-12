Rio 2016,Palestina: ferme a dogana Israele divise e bandiera

Veduta aerea della baia Botafogo

Nuovo caso politico-diplomatico alle Olimpiadi 2016: la delegazione di sei atleti della Palestina ha denunciato al suo arrivo a Rio la mancanza completa di indumenti da gara e allenamento e soprattutto delle divise per la sfilata della cerimonia e della bandiera, rimaste bloccate alla dogana di Israele in uscita verso il Brasile. La capo delegazione palestinese, Ghadya Abuzayyad ha lanciato un appello al Cio: "Aiutateci, non sappiamo cosa fare".