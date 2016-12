Rio 2016, la Di Francisca non concede il bis: è argento nel fioretto

A quattro anni di distanza, Elisa Di Francisca non riesce a confermarsi campionessa olimpica del fioretto femminile. Da Londra a Rio, la schermitrice azzurra si è dovuta "accontentare" della medaglia d'argento. Questa volta la jesina è stata superato dalla russa Irina Deriglazova, vincitrice per 12-11, al termine di una finale al cardiopalmo. Bronzo per la tunisina Ines Boubakri, che ha superato per 15-11 l'altra russa Aida Shanaeva.