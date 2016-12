Rio 2016: gli Usa superano quota 1.000 ori. Phelps dice 23

Un traguardo speciale per gli Stati Uniti ai Giochi di Rio: superata quota 1.000 ori nella storia delle Olimpiadi. Con il successo nella 4x100 mista donne, gli Usa hanno ottenuto la medaglia d'oro numero 1.000. Ma la selezione a stelle e strisce non si è fermata qui: con la staffetta 4x100 mista uomini guidata da Michael Phelps hanno superato anche quel muro portandosi a 1.001. Per lo 'squalo di Baltimora' è il 23° oro (la 28.a medaglia in totale).