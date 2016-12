22 giugno 2016 14:14 Rio 2016, consegnato il Tricolore a Pellegrini e Caironi Mattarella: "Sono sicuro che onorerete la bandiera"

E' iniziata ufficialmente al Quirinale l'avventura olimpica della spedizione italiana per Rio 2016. Le portabandiera Federica Pellegrini e Martina Caironi hanno ricevuto il Tricolore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Sono onorata ed emozionata, ho il cuore a mille. Questo giorno per me è il coronamento di tanti anni di carriera. Si fa fatica e poi ci si gioca tutto in pochi minuti, è il bello dello sport", ha detto la nuotatrice.

"Sarà la quarta Olimpiade ed ho perso il conto delle bracciate che ho fatto e qui siamo in tanti ad aver fatto sacrifici. L'Olimpiade muove i nostri cuori, i nostri sogni piu' grandi, e le nostre menti. Andiamo a Rio con la voglia di combattere fino alla fine, soffriremo e ci faremo il tifo a vicenda, con la prospettiva comune di migliorare come donne e come uomini. Grazie all'Italia per avermi dato l'onore di essere il suo alfiere", ha aggiunto la Pellegrini.

MALAGO': "DI TUTTO PER ONORARE LA MAGLIA AZZURRA"Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha promesso il massimo impegno da parte di tutta la squadra. "A Londra abbiamo conquistato 28 medaglie. Tre purtroppo non farano parte del programma olimpico quindi sappiamo benissimo che fare questo raffronto numerico è azzardato. Le prometto però che faremo di tutto per onorare la maglia azzurra perché sanno di rappresentare l'orgoglio del Paese. Per noi oggi è una giornata diversa dalle altre, gli atleti sentono moltissimo la responsabilità che il mondo dello sport ha nei confronti del paese, di tutta l'opinione pubblica. Ad oggi i qualificati sono 259 ed alcune federazioni devono completare le qualificazioni. Quasi il 50% delle presenze è donna ed anche questo è un record. A questo proposito siamo felici che sia una donna (Federica Pellegrini, ndr) simbolo di questo movimento con i risultati che ha ottenuto a rappresentare tutta la delegazione italiana a Rio", ha spiegato.

MATTARELLA: "ONORERETE LA BANDIERA"Nel giorno della consegna del tricolore, il Presidente Sergio Mattarella, ha "benedetto" la squadra italiana in partenza per il Brasile. "Le Olimpiadi sono una condizione, una occasione di solidarietà, pace, amicizia, lealtà e competizione con rispetto degli altri. Questo messaggio deve essere così forte e positivo, ogni quattro anni si rinnova, ed è elemento di speranza in tutto il mondo", le sue parole.



E ancora: "Vi auguro di raccogliere molte medaglie, ma sono i vostri comportamenti e le vostre prestazioni che quindi daranno onore e terranno alto il nome dell'Italia alle Olimpiadi. Sono comunque sicuro che voi lo saprete fare e che la bandiera che riconsegnerete sarà stata onorata dai vostri comportamenti e dalle vostre prestazioni".