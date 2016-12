Rio 2016: bus di giornalisti preso d'assalto, un ferito

Attimi di paura a Rio de Janeiro per un bus navetta con a bordo dodici giornalisti (tre brasiliani e nove stranieri) che si digevano al Media Center del Parco Olimpico. Uno di questi, di nazionalità turca, è rimasto leggermente ferito da pietre scagliate contro il veicolo mentre percorreva la Transolimpica in zona Curicica, nella parte ovest della metropoli carioca. Alcuni di loro hanno riferito di aver udito anche il rumore di spari.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, per capire se verso il bus siano stati appunto sparati anche dei proiettili. In ogni caso a ferire il turco, secondo i primi accertamenti, sono state alcune schegge di vetro schizzate su di lui dopo l'impatto delle pietre sui vetri del mezzo che poi, dopo che l'autista, fermatosi, aveva avvisato dell'accaduto, ha ripreso la propria corsa verso il centro stampa scortato dalla polizia.