Rio 2016, accesa la Fiamma olimpica

E' iniziato il countdown per Rio 2016. Nelle rovine del Tempio di Era, nell'Antica Olimpia, è stata infatti accesa la Fiamma olimpica. Il lungo viaggio della torcia è iniziato con la consegna del fuoco al primo tedoforo, Lefteris Petrounias, che poi ha passato la Fiamma all'ex pallavolista carioca Giovane Gavio. La staffetta attraverserà la Grecia e farà una breve tappa in Svizzera, prima di approdare in Brasile.