Ricordate Kazu Miura? Il primo giapponese d'Italia ancora in campo a 48 anni

L'intramontabile Kazu Miura non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. A 48 anni suonati l'ex attaccante del Genoa, primo giapponese ad aver calcato i campi della Serie A, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che lo lega allo Yokohama, club che milita nel campionato giapponese di Serie B. Durante l'esperienza in Italia, per Miura un solo gol, ma segnato nel derby contro la Sampdoria nella stagione 1994-1995.