"La gente vuole solo il goal" cantano gli Elio e le storie tese, ma c'è goal e goal. Va da sé che non possano essere tutti uguali, ma ci sono tantissime variabili che possono rendere questo gesto tecnico speciale e indelebile nella memoria, collettiva o personale. E' in questo mare di opportunità che Renato Maisani , autore di "Il valore speciale di un goal" , ha setacciato, selezionato e ordinato 15 reti che più degli altri gli sono parsi speciali. Una collezione di racconti per i quali il goal in questione altro non è che un pretesto per narrare le storie che ci sono dietro.

Storie non sempre positive, ma toccanti. Si parla di perdite come nel caso dei compagni di Puerta, di Taddei per il fratello o di Del Piero con il sigillo al Bari con dedica al padre scomparso, ma anche di sentimenti forti di chi ha tradito come Batistuta o chi sa di dover voltare pagina nella propria carriera come Pippo Inzaghi. La bravura dell'autore, è stata quella di comporre una selezione omogenea di importanza e sentimenti, emozioni e storia. Così accanto a storie toccanti c'è spazio anche per quei goal che rievocano nel pubblico una coscienza collettiva, un ricordo importante. Si parla di Mark Williams, capace di ricollocare il Sudafrica nella mappa del mondo civile, ma anche di Alcide Ghiggia, recentemente scomparso, ma capace di diventare un incubo per il Brasile ancora oggi non esorcizzato.

Un libro per veri amanti del calcio e di tutto il contorno, nonché della sintesi stessa di questo sport: il goal.



Renato Maisani, "Il valore speciale di un goal" (Prefazione di Federico Casotti), Urbone Publishing, 102pp

Disponibile su Amazon e sul sito della casa editrice Urbone.

Qual è il vostro "gol speciale" e cosa vi ricorda?