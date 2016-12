Referendum, Totti si tira fuori: "No all'uso della mia immagini per scopi politici"

Francesco Totti non dice "No" ma dice stop. In passato il capitano della Roma non aveva rinunciato ad esporsi politicamente ma questa volta, con il referendum alle porte, il numero 10 giallorosso preferisce tirarsi fuori dalla contesa e dalle discussioni spesso molto accese. In questi giorni, infatti, ha iniziato a circolare, in giro per la Capitale e sui social network, una foto che ritrae Totti mentre fa con le dita il famoso gesto "4 e a casa" al termine di una celebre vittoria sulla Juve del 2004. E sotto l'immagine del giocatore compare la scritta "Il 4 dicembre Renzi a casa". Proprio in riferimento a questi scatti, il capitano ha voluto fare chiarezza attraverso il proprio profilo Twitter, diffidando chiunque dall'utilizzo della sua immagine per scopi politici. Ecco le parole del romanista: "In riferimento alla circolazione sui social e nelle strade di Roma, durante gli ultimi giorni, di immagini che mi rappresentano legate a slogan referendari, diffido chiunque dall'utilizzo della mia immagine per scopi politici, tanto più nel dibattito elettorale che dovrebbe essere circoscritto al civile confronto sul merito del referendum, evitando inutili strumentalizzazioni da parte dei due schieramenti referendari".