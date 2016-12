Rally, doppio cappottamento per Kubica 

foto LaPresse Correlati Rally di Finlandia, Kubica sradica un albero 16:22 - Robert Kubica è rimasto coinvolto in un nuovo incidente durante un test in vista del Rally di Polonia, prova valida per il campionato europeo. Al volante di una Citroen DS3, il pilota polacco è uscito di strada effettuando un doppio cappottamento e disintegrando il mezzo. Si tratta dell'ennesimo incidente occorso quest'anno dopo quelli nei Rally delle Canarie e delle Azzorre. Kubica e il navigatore Maciek Baran non hanno riportato conseguenze. è rimasto coinvolto in undurante unin vista del, prova valida per il. Al volante di una, il pilota polacco è uscito di strada effettuando une disintegrando il mezzo. Si tratta dell'ennesimo incidente occorso quest'anno dopo quelli nei. Kubica e il navigatorenon hanno riportato conseguenze.

Attualmente, l'ex pilota di Formula 1 guida la classifica generale della serie WRC2 e si appresta a prendere parte al Rally di Polonia, prima tappa continentale dopo la gara del Tour de Corse dello scorso maggio. Tuttavia, la sua partecipazione rimane incerta a causa dei danni considerevoli subiti dalla macchina. Recentemente, il pilota polacco è stato impegnato in una serie di test al simulatore Mercedes a Brackley, in Inghilterra.