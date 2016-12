Rally, Ogier vince anche in Polonia 

18:02 - Quinto successo stagionale per Sebastien Ogier. Il francese della Volkswagen si è imposto anche nel Rally di Polonia, settima prova del Mondiale Wrc, allungando ancora in classifica generale. Ogier, lanciato verso il bis iridato, ha preceduto il compagno di team, il norvegese Andreas Mikkelsen, secondo, e la Hyundai del belga Thierry Neuville, terzo. Solo quinto Jari-Matti Latvala, che è il più vicino degli inseguitori nella classifica generale.

Ogier, alla 21.a vittoria della carriera, ha chiuso con 1'07"7 di vantaggio su Mikkelsen, che ha sua volta ha messo 1'05"8 tra sé e Neuville, al secondo piazzamento nella "top 3", dopo il terzo posto in Messico, in questo anno del debutto della i20. Prova opaca, invece, per Latvala (Volkswagen), che al giro di boa del campionato vede allontanarsi le sue speranze mondiali, trovandosi a 50 punti dal leader. Il finlandese è stato rallentato dalla rottura di un ammortizzatore su una pietra. Un'altra rottura, ma questa volta di una ruota posteriore (in seguito a una foratura) nel penultimo giorno, ha di fatto tolto di scena l'idolo locale Robert Kubica quando era 6° assoluto in classifica. Il pilota polacco, ex Formula 1, aveva rimediato a un cappottamento in avvio di gara, risalendo velocemente la classifica prima del problema nella prova speciale numero 17 e di uno all'alternatore nella tappa conclusiva. Alla fine ha chiuso 20°, di poco davanti al nostro Max Rendina (Mitsubishi), 28°. Tra i ritiri spicca quello di Mads Ostberg (Citroen).



LA CLASSIFICA DEL RALLY DI POLONIA

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/VW Polo-R) 2 h 34:02.0

2. Andreas Mikkelsen-Ola Floene (NOR/VW Polo-R) a 1:07.7

3. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) a 2:13.5

4. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (FIN/Ford Fiesta RS) a 2:32.4

5. Jari-Matti Latvala-Mikka Anttila (FIN/VW Polo-R) a 2:33.1

6. Juho Hänninen-Tommi Tuominen (FIN/Hyundai i20) a 2:49.9

7. Kris Meeke-Paul Nagle (GBR-IRL/Citroën DS3) a 4:27.9

8. Hayden Paddon-John Kennard (NZL/Hyundai i20) a 4:32.1

9. Henning Solberg-Ilka Minor (NOR-AUT/Ford Fiesta RS) a 4:59.0

10. Martin Prokop-Jan Tomanek (CZE/Ford Fiesta RS) a 6:11.3

11. Ott Tänak-Raigo Mölder (EST/Ford Fiesta R5) a 8:10.3 (1° categoria WRC2)

I vincitori delle prove speciali: Ogier 10 (SS1, SS3, SS6, SS10, da SS13 a SS16, SS20, SS24), Mikkelsen 3 (SS4, SS9, SS11), Latvala 5 (SS18, SS19, da SS21 a SS23), Ostberg 2 (SS5, SS12), Hänninen 1 (SS2), Neuville 1 (SS17).

Classifica della Power Stage(SS24, Baranowo 2, 14,9 km): 1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/VW Polo-R), 3 punti; 2. Andreas Mikkelsen-Ola Floene (NOR/VW Polo-R), 2 punti; 3. Jari-Matti Latvala-Mikka Anttila (FIN/VW Polo-R), 1 punto.