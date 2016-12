Rally Messico: Kubica si cappotta

11:38 - Terza prova del Mondiale Wrc e terzo spettacolare incidente per Robert Kubica. Dopo gli schianti a Montecarlo e in Svezia ecco quello in Messico per il polacco alla guida della Ford Fiesta RS. L'ex pilota di F1 si è cappottato nel corso della prova spettacolo numero 10: nessuna conseguenza fisica per lui per il suo navigatore (Maciek Szczepaniak). Kubica è solito andare sempre al limite e anche il minimo errore gli è fatale.

Kubica era quarto al momento del ribaltamaento causato dall'urto contro un muretto di cemento. La vettura è stata riparata all'assistenza e il polacco ripartirà oggi dalla nona posizione generale. In testa c'è il campione del mondo Sébastien Ogier con la Vw Polo R WRC che ha un vantaggio di 26"1 su Mads Ostberg con la Citroen DS3 WRC.