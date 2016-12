Rally, Kubica con la Ford nel Mondiale 2014

12:52 - Promosso sul campo. Dopo aver vinto al debutto il titolo Wrc2, Robert Kubica disputerà l'inter Mondiale Rally 2014 al volante di una Ford Fiesta RS Wrc del team M-Sport. L'annuncio dello stesso pilota polacco mette la parola fine a un ritorno, almeno nell'immediato, in F1. Il team M-Sport ha annunciato inoltre che il finlandese Mikko Hirvonen lascerà la Citroen per tornare a guidare una Ford. L'altra vettura sarà affidata al gallese Elfyn Evans.

Ex pilota di Bmw Sauber e Renault, non ha mai nascosto la sua passione per i rally. Nel 2011 subì un drammatico incidente in Italia, dopo un lungo periodo di inattività è tornato a correre qualche rally. L'ultima gara è stata il mese scorso in Galles, dove Kubica uscì illeso da un altro incidente al volante di una Citroen.