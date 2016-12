Rally del Galles: altro schianto per Robert Kubica 

22:05 - Prima della quarta prova speciale Robert Kubica si stava muovendo con agilità al debutto nel mondiale vero con la Citroen DS3, settimo in classifica a 35 secondi dalla Polo di Ogier. Poi il botto. Uno spettacolare capotamento ripreso dalla telecamera di un tifoso. Grazie al regolamento Kubica ha potuto riprendere la gara, accumulando però oltre mezz'ora di penalità alla fine della seconda tappa.

Stamattina - nel corso dell'undicesima prova speciale - un altro incidente, anche questo senza conseguenze. Fresco campione del mondo con le meno potenti WRC2 Kubica sembrava aver moderato la propensione all'errore. Sugli sterrati del Galles è arrivata la smentita. Nella sua prima vita, quella da pilota di F1, Kubica era stato protagonista di un solo terrificante incidente, in Canada nel 2007.

La sua passione per i rally aveva segnato una drammatica linea di demarcazione tra il prima e il dopo con l'incidente sull'asfalto ligure nel febbraio del 2011. Sulla strada di un complicato recupero Kubica ha scelto ancora il rally. Dalle gare nazionali, all'europeo, fino al mondiale. In mezzo altri incidenti, come il volo nella scarpata al rally du Var con la macchina incendiata. In Galles il pilota polacco era alla prima esperienza con il nuovo navigatore - l'italiano Michele Ferrara - dopo che il connazionale Baran si era fatto da parte al termine del rally di Spagna.