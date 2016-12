Quando i sogni diventano realtà: la favola di Falou Samb

10:47 - Arriva da Genova la favola più bella della sessione invernale di mercato e il protagonista è Falou Samb, attaccante senegalese classe 1997. Arrivato in Italia dall'Africa, il giovane lavorava come venditore ambulante sulla spiaggia di Lu Bagnu, in Sardegna, dove un anno e mezzo fa fu scoperto mentre palleggiava durante una pausa dal lavoro. Arruolato dall'Atletico Uri, segna gol a raffica e in estate si trasferisce al Tor Tre Teste: dopo un provino con gol a Perin, ecco la grande occasione con la Primavera del Genoa.

"È ufficiale, il giovane attaccante classe ‘97 è stato ceduto al Genova FC. In bocca al lupo da tutta la società Nuova Tor Tre Teste", ha scritto ieri sul proprio sito il club che lo ha lanciato. "Aveva tante offerte, ma ha voluto a tutti i costi il Genoa", fanno sapere dal Tor Tre Teste, scuola calcio romana da cui sono usciti parecchi talenti e che da anni organizza uno dei più importanti tornei categoria “Giovanissimi”.



Da quest’anno il torneo è intitolato ad Halima Haider, mamma di Fabio Liverani. L’ex tecnico del Grifone, come riporta l'edizione odierna del Secolo XIX, è molto legato al “Tor Tre Teste” e nei mesi scorsi ha più volte parlato ai dirigenti rossoblù della possibilità di dare un’occhiata a questo centravanti alto 196 cm e col 45 di piede. Così, a inizio novembre, ecco il provino: l’attaccante viene schierato al centro dell’attacco nell’amichevole contro la prima squadra, dopo pochi minuti si trova solo davanti a Perin e senza farsi prendere dall'emozione insacca il momentaneo vantaggio.



Sembra un segno del destino e infatti a due mesi di distanza i dirigenti rossoblu decidono di puntare sul talento tutto da sgrezzare del centravanti vucumprà: un anno e mezzo fa palleggiava su una spiaggia in Sardegna, forse tra qualche tempo lo vedremo segnare sui campi di Serie A. Non esistono limiti ai sogni