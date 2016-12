Qualificazioni Euro 2016: Italia-Azerbaigian 2-1, fa tutto Chiellini

LA PARTITA

Prendiamoci i tre punti e tiriamo un sospiro di sollievo. L'Italia, insieme alla Croazia, mantiene la vetta del gruppo H con due vittorie in due gare, però con l'Azerbaigian molte cose non hanno funzionato e solo il modesto livello degli avversari ha evitato agli azzurri una figuraccia. A Palermo, un mese dopo l'esordio di Conte con l'Olanda, l'entusiasmo portato dal nuovo c.t. sembra già svanito nel nulla. Poco gioco, poche occasioni, poca cattiveria: certe vecchie abitudini sono subito tornate a galla.



Gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, incontrano molte più difficoltà del previsto. Non tanto dietro, perché Buffon assiste comodamente al match senza essere mai chiamato in causa; il problema, piuttosto, è nella circolazione di palla in mezzo al campo, dove Pirlo - circondato dagli azeri - fatica a organizzare la manovra e dove le due mezz'ali, Florenzi e Marchisio, non offrono alternative al regista della Nazionale. Il romanista tende ad allargarsi sulla destra, mentre lo juventino attacca la profondità anche quando, invece, ci sarebbe bisogno del suo aiuto per intensificare il palleggio. Così l'Italia deve ricorrere a ripetuti, quanto inefficaci, lanci lunghi per le due punte (Immobile e Zaza), che fanno parecchio movimento ma non sono mai messi nelle condizioni per concludere a rete.



Fortuna per gli azzurri che dietro c'è un arsenale notevole da sfruttare sulle palle inattive. Bonucci, Ranocchia e Chiellini - sistematicamente in attacco in occasione di corner o punizioni - sono i più pericolosi della truppa: il primo sfiora l'1-0 al 26' (colpo di testa parato), l'interista va vicino al gol al 37' (incornata di poco alta) mentre Chiellini non sbaglia e in chiusura di primo tempo (44') porta avanti l'Italia con un colpo di testa in anticipo sul portiere. Conte non effettua cambi all'intervallo, ma evidentemente scuote i suoi, non poco, con le parole. Al rientro, infatti, la Nazionale è subito molto più aggressiva anche se sempre confusa. Zaza ci prova subito in rovesciata (47') e poi manda a lato un ottimo servizio di Darmian (68'). L'Italia insiste ma gli azeri, compatti per 90 minuti col loro ordinatissimo 4-4-2, concedono davvero poco e vengono premiati al 76', quando Chiellini - sugli sviluppi di un corner - devia malamente la sfera nella propria porta; Buffon non ci arriva in tempo e trascina la palla oltre la linea.



Conte reagisce all'istante, inserendo Giovinco per Florenzi e, subito dopo, Candreva per Darmian. Gli azzurri si riversano nella metà campo azera e da uno spunto della Formica Atomica nasce il gol del nuovo vantaggio: l'attaccante crossa da destra e pesca il rabbioso inserimento di Chiellini, che gira di testa facendosi così perdonare l'errore di poco prima. E ora sotto con Malta (stasera sconfitta 3-0 dalla Norvegia), in trasferta, lunedì prossimo. Non dovrebbero esserci problemi: un po' quello che si pensava a questa vigilia.