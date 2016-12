07:01 - La leggenda del pugilato Muhammad Ali è stato ricoverato in ospedale per una lieve forma di polmonite. Lo riferiscono i media Usa. Il ricovero in ospedale di Ali, che da anni lotta contro il Parkinson, dovrebbe essere di breve durata. Il tre volte campione mondiale dei pesi massimi, 72 anni, è seguito da un team di medici ed è in condizioni stazionarie, ha detto il portavoce, Bob Gunnell.