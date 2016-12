Premier League, Gutierrez querela il Newcastle per maltrattamenti

E' davvero un periodo nero per il Newcastle : dopo il mercato molto ricco condotto in estate, i bianconeri sono in fondo alla classifica della Premier e ora il quotidiano The Sun svela che Jonas Gutierrez , ex centrocampista dei Magpies e idolo dei tifosi, ha intenzione di querelare il club per maltrattamenti ai sensi della Legge sulla parità, che si riferisce alla discriminazione nei confronti dei lavoratori a causa di disabilità mentali o fisiche.

All'argentino, 32 anni, non sarebbe proprio andato giù il comportamento tenuto dal Newcastle nei suoi confronti durante la sua battaglia contro la malattia. A marzo 2013 gli era stato infatti diagnosticato un cancro ai testicoli, che lo ha costretto a tornare in Argentina per sottoporsi, a sue spese (“Sono venuto qui in Argentina a curarmi assumendomi i costi, nonostante io abbia un contratto con il Newcastle. Ma i soldi non sono importanti“), alle cure necessarie.



Dopo quasi due anni era riuscito a tornare in campo e anche a segnare il gol del definitivo 2-0 al West Ham che aveva salvato il Newcastle e mandato in estasi tutto St. James' Park. Sembrava il lieto fine perfetto, invece a fine stagione El Galgo ha ricevuto il benservito dal club per cui ha dato tutto. Una fine che probabilmente il giocatore aveva in qualche modo previsto visto quanto aveva dichiarato e scritto a mezzo social nei mesi precedenti: "Ho imparato due cose dalla malattia: come si può sostenere un uomo (tifosi del Newcastle) e come si lascia un uomo da solo (presidente del Newcastle)" e ancora "Credevo mi avrebbero trattato in modo diverso, visto quello che ho dato al Newcastle senza chiudere niente in cambio e invece mi hanno detto di cercarmi un altro club. Ho pagato io per le mie cure".



Gutierrez ha raccontato inoltre come ha scoperto di non rientrare più nei piani della società: sul finire della scorsa stagione l'ex manager John Carver ha chiamato al telefono il difensore Ryan Taylor per comunicargli che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato, e poi gli ha chiesto di passargli Gutierrez per comunicargli la stessa notizia. "Faccia a faccia è la cosa migliore, peccato - ha detto l'argentino - Mi ha fatto pensare come a loro non importa di nulla. Ho vestito quella maglia per sette anni, ho sempre fatto del mio meglio".



Una totale mancanza di umanità nei confronti di un beniamino del pubblico: tantissimi tifosi del Newcastle hanno vibratamente protestato contro il club, che però non ha fornito alcuna risposta ufficiale. Oggi Gutierrez veste la maglia del Deportivo La Coruña nella Liga, ma ha intenzione di chiedere un risarcimento di 2 milioni di sterline al suo vecchio club per il trattamento ricevuto.