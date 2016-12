Playoff Champions, tutto in una notte per Leverkusen e Lazio Segui il live

52' - Solo il Bayer in campo: destro da fuori di Kramer, Berisha mette in corner

58' - Sempre più Bayer che Lazio in questa fase, i biancocelesti non riescono a servire Keita che è troppo solo là davanti

60' - Cartellino giallo per Mauricio. Per ora molto negativa la sua prova

67' - Cartellino giallo per Wendell per perdita di tempo (l'ennesima)

68' - Piove sul bagnato per la Lazio. Secondo cartellino giallo per MAURICIO che viene ESPULSO

72 ' - Ancora un corner per i tedeschi. Batti e ribatti in mezzo all'area poi risolve Berisha in uscita

85' - Punizione dalla trequarti per la Lazio, Bender allontana e mette in corner

Primo Tempo

La Lazio chiude il primo tempo in svantaggio di un gol per colpa di una disattenzione, un episodio. La squadra di Pioli aveva interpretato benissimo la gara fino a quel momento, concedendo poco e non rinunciando a graffiare in contropiede. Il gol dei tedeschi però cambia tutto, i biancocelesti ora saranno costretti a segnare almeno un gol per passare il turno

45' - Ancora Bayer avanti nel finale di primo tempo. La prima frazione finisce senza recupero

42' - Punizione da 30 metri di Calhanoglu, pallone alto sopra la traversa

40' - GOL del BAYER!!! Brutto errore difensivo dei biancocelesti, un'incertezza di De Vrij accende un batti e ribatti dentro l'area, la palla arriva a Calhanoglu, che batte Berisha. 1-0

37' - Ammonizione per Ballarabi

35' - Il Bayer mantiene il possesso di palla e il controllo del campo, ma la Lazio difende con efficacia e prova a ripartire con la velocità di Candreva e Keita

30' - Grande occasione per la Lazio: Keita si libera bene in area e tira nell'angolino, Leno devia in corner. Proteste Lazio per un tocco di mano del difensore

28' - Prova a rispondere subito la Lazio, ma il tiro di Keita è troppo centrale

26' - Ancora un corner e ancora un'occaisone per il Bayer. Il colpo di testa di Papadopoulos si spegne sul fondo

25' - TRAVERSA del Bayer! Sugli sviluppi di un corner Kiessling di testa colpisce in pieno l'incrocio dei pali

22' - Keita prova a lanciare Parolo nell'area tedesca, ma la difesa del Bayer libera

18' - Si accende improvvisamente la gara: ancora un destro da fuori di Calhanoglu, Berisha è attento e respinge

17' - Arriva subito la risposta della Lazio: botta da fuori di Basta, pallone alto di poco

16' - Che brivido per la Lazio! Calhanoglu scaglia un missile da fuori area, la palla sfiora l'incrocio

13' - Ancora un fuorigioco fischiato al Bayer. La Lazio finora rischia poco

11' - Meglio il Bayer nei primi dieci minuti di gara. La Lazio si difende con ordine e cerca le ripartenze

7' - Tiro da fuori di Bellarabi, azione pericolosa ma la palla finisce sul fondo

4' - Prima occasione per la Lazio: pasticcio dei centrali del Bayer, Keita recupera palla, F.Anderson riesce a tirare ma Leno è fortunato e la sfera gli rimpalla tra le braccia

3' - Prova subito a spingere il Leverkusen, che costringe la Lazio nella propria metà campo

- Pioli sceglie la difesa a tre. Soluzione insolita per i biancocelesti

- Le squadre sono in campo, tutto pronto alla BayArena