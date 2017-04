Pescara-Milan, all'Adriatico debutto da titolare per il senegalese Coulibaly: "Dormivo in strada, ora realizzo un sogno"

La sua storia ha commosso tutti i tifosi biancazzurri: Mamadou Coulibaly è arrivato a Pescara dal Senegal dopo un peregrinare che lo ha portato prima in Francia, poi a Livorno e dopo notti spesso passate a dormire anche all'aperto. Ora, a soli 19 anni, è uno dei talenti emergenti della Seire A.



"Sì, è un sogno che si realizza perché ho fatto tanti sacrifici per venire qua. Ero in Francia, a Grenoble, da mia zia - ha raccontato nel dopo-partita il campione in erba, - poi sono venuto in Italia, a Livorno, dove stavo con degli amici. Siccome là non potevo fare niente, ho provato a venire a Pescara. Così sono finito in una casa-famiglia a Montepagano, dove mi hanno aiutato tanto, senza di loro non sarei mai arrivato qui, perché non avevo i documenti, non avevo niente".



E' un fiume in piena Coulibaly: "In Italia ho dormito anche fuori tre giorni al Campo Patrizi di Roseto. Saluto il presidente Mino Bizzarri perché anche lui mi ha aiutato, hanno fatto tanto per me. Mi hanno portato dai carabinieri, che poi mi hanno accompagnato nella casa-famiglia dove vivo ancora adesso".



Entrato nell'orbita della prima squadra in questa stagione, il giovane senegalese è stato centellinato da Oddo e poi lanciato definitivamente da Zeman. "Sì, Oddo è una brava persona perché mi ha aggregato alla prima squadra. Adesso non è più qua e c'è Zeman".



"Quando Zeman è arrivato, per un mese non mi sono allenato con la prima squadra - ha aggiunto - e mi faceva un po' male questa cosa, perché volevo subito giocare. Un giorno, quando mi hanno detto che sarei ritornato in prima squadra, era una festa in camera mia, ero molto contento. Zeman mi ha fatto giocare anche a Bergamo e contro il Milan, la squadra per cui tifo da quando sono piccolo. Pure mio padre tifa Milan. E' un sogno per me".



Il prossimo desiderio di Coulibaly è "quello di giocare con la Nazionale del Senegal".