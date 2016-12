Pergocrema, assoluzione confermata per Macalli

22:29 - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze, contro la sentenza con cui il Gup del capoluogo toscano aveva prosciolto il presidente della Lega Pro, Mario Macalli, dall'accusa di abuso d'ufficio ex. art. 323 del Codice penale in relazione alla vicenda Pergocrema. Lo comunica la Lega Pro, aggiungendo che è stato respinto anche il ricorso proposto dalla parte civile, l'allora presidente del Pergocrema Ernesto Rimonti e Sergio Briganti.

"La magistratura ha fatto tutto quello che doveva fare e io ho accolto con soddisfazione questo esito - ha dichiarato Macalli -. Per me è un momento importantissimo. Ho messo alle spalle un momento molto brutto, ma so che ne passerò altri in futuro. Nella vita ho delle priorità, ci sono ancora delle vicende da chiudere a livello processuale. Quando sarà il momento capirò come agire e in quale direzione andare nei miei ultimi anni da presidente".