Perde un occhio durante un combattimento

11:41 - Alan Gray non dimenticherà di certo il suo debutto in un combattimento di MMA, arti marziali miste. Durante il match contro Jose Johnston, lo statunitense ha infatti perso un occhio in seguito a un violento colpo al volto. Come non bastasse l'arbitro, nel tentativo di intervenire, per poco non schiacciava l'organo. In realtà l'occhio era una protesi che non ha retto l'urto e si è staccata.



Le immagini del video sono molto crude: E' SCONSIGLIATA QUINDI LA VISIONE A PERSONE IMPRESSIONABILI