Pellegrini rimane a secco in autostrada, salvata dal "principe azzurro" Magnini

18:02 - L'anno è appena iniziato ma Federica Pellegrini ha già finito la benzina. La nuotatrice è rimasta bloccata in autostrada nella notte col serbatoio della sua auto a secco, inaugurando il 2015 nel modo peggiore. Ci ha pensato il suo "principe azzurro" Filippo Magnini a salvarla, accorrendo in autostrada munito di tanica di benzina e gilet catarifrangente. Federica ha documentato su Twitter la sua disavventura e l'eroico gesto con foto e un tweet: "Finisci la benzina in autostrada e il principe azzurro viene a salvarti... grazie @FiloMagnini ma nn è colpa mia".