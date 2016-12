Pellegrini: "A Kazan forse il mio ultimo Mondiale"

14:50 - Quelli di Kazan, tra il 24 luglio e il 9 agosto, potrebbero essere gli ultimi mondiali in vasca di Federica Pellegrini. "Sì, forse è così, ma non voglio viverli come se fossero gli ultimi. Voglio viverli come sempre", ha annunciato la nuotatrice. "Vorrei essere ricordata come la migliore duecentista mai esistita. Anche perché nessuno negli ultimi dieci anni ha fatto meglio di me", ha aggiunto la Pellegrini, stasera in vasca a Milano.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X