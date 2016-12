foto LaPresse

- Certi tifosi farebbero di tutto per incontrare i loro idoli. Ancora di più quelli che abitano a diverse migliaia di chilometri di distanza. L'esempio lampante arriva daldove l'è in tour. Per salutare i ragazzi di Wenger, un ragazzo di 20 anni,, ha rincorso il pullman della squadra per otto chilometri lungo le vie di Hanoi. I Gunners, accortisi del fan sfegatato, lo hanno fatto salire firmando autografi e scattando foto.