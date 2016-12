foto SportMediaset

- Una carriola motorizzata per barella. L'incredibile mezzo è stato usato durante la partita di quarta divisione rumena tra ile l'. Un giocatore si infortuna ed ecco entrare in campo la 'barella' speciale, che scatena l'ilarità del pubblico, dei giocatori e dello stesso 'assistito'. Che si diverte come un bambino, dimenticando immprovvisamente tutti i suoi malanni e saltando in piedi come un grillo.