Juve Stabia e il pesce d'aprile: allenatore licenziato e riassunto

21:04

- Non sappiamo quanti tifosi ci abbiano creduto, ma di sicuro c'è che laE' apparsa oggi sul sito ufficiale della società campana la notizia dell'esonero del tecnico Piero Braglia: notizia smentita con un nuovo comunicato. "La Juve Stabia rende noto che non è veritiero il comunicato relativo all'esonero del tecnico Piero Braglia - spiega il sito- il quale rimane saldamente al comando della squadra gialloblù". Ma la falsa notizia dell'esonero di Piero Braglia non sembra essere piaciuta ai tifosi della Juve Stabia. Sul profilo Facebook ufficiale della società campana, a corredo della smentita del licenziamento del tecnico, iniziano a comparire ledella squadra di Castellammare. "Questi scherzi non si fanno", "Non si scherza con mister Braglia" tra i commenti più leggeri apparsi sulla pagina ufficiale. Ma c'è anche chi va giù più pesante. Non tutti, evidentemente, hanno apprezzato l'intento goliardico della società campana.