Formula 1, Raikkonen: "Smetto a fine stagione"

- La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno:si ritira dalla. A scriverlo era stato lo stesso pilota dellasu Twitter: "Smetto a fine stagione. Spero di farlo dopo aver vinto il secondo Mondiale della mia carriera". Poche parole per annunciare l'addio al mondo dei motori. Ma in tanti hanno subito pensato a un "Pesce d'aprile", che poi lui stesso ha confermato: "Era solo uno scherzo".

Insomma, anche in questa occasione "Iceman" ha confermato di essere uno che sa divertirsi, anche se non lo dà a vedere. Scherzo o meno, è pur vero che Raikkonen a ottobre compirà pur sempre 34 anni, entrando così nella fase finale della sua carriera. E prima o poi l'annuncio del suo ritiro, questa volta ufficiale, arriverà. Certo, dopo quanto fatto in questa occasione, non sarà facile credergli subito.