Edu Vargas, foto hot con Elinda

foto SportMediaset

19:42

- Vi ricordate di? Sicuramente i tifosi del Napoli sì, anche se l'attaccante ha lasciato ben poche tracce di sé nel suo passaggio sotto il Vesuvio. Sta di fatto che il cileno ha fatto centro conex compagna di Gary Medel, "collega" e amico dello stesso Vargas, oggi in prestito al. La foto che ritrae i due in atteggiamenti inequivocabili sta facendo il giro del Web e la stessa Elinda non ha negato nulla. "Ho avuto una relazione con lui. Ci sono altri video e foto, questa risale nel periodo in cui ci frequentavamo. E' l'unica che ho, me l'ha inviata lui via Whatsapp. Chi preferisco tra lui e Medel? Sicuramente Edu". La foto non ha disturbato Vargas che la scorsa notte haaprendo le marcature di Gremio-Passo Fundo per la Coppa Farroupilha, seconda parte del campionato Gaucho. La partita è finita 1-1.