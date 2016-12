foto SportMediaset

10:45

aveva promesso una sorpresa per Pasqua a tutti i suoi follower di Twitter ed eccola qua. L'esterno del Milan ha mantenuto la parola e ha postato il video del suo personalissimo. Parruccona in testa e via a ballare con tutta la sua famiglia, la moglie Benedetta e le due figlie Sofia Vittoria e Viola Maria. Non manca neanche il cane.